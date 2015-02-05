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    МИД: Россия настоятельно призывает стороны карабахского конфликта принять меры по снижению напряженности

    Лукашевич призвал стороны избегать эскалации конфликта

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Россия настоятельно призывает стороны нагорно-карабахского конфликта принять действенные меры по снижению напряженности и избегать эскалации конфликта". Об этом, как сообщает  Report, заявил сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. 

    А. Лукашевич напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проведут сегодня в Мюнхене встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбалдяном, на которой будет обсуждаться вопрос обострения ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. 

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