МИД: Россия настоятельно призывает стороны карабахского конфликта принять меры по снижению напряженности

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Россия настоятельно призывает стороны нагорно-карабахского конфликта принять действенные меры по снижению напряженности и избегать эскалации конфликта". Об этом, как сообщает Report, заявил сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

А. Лукашевич напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проведут сегодня в Мюнхене встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбалдяном, на которой будет обсуждаться вопрос обострения ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.