МИД: Россия находится в постоянном контакте со сторонами карабахского конфликта в различных форматах

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Посредническая миссия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжается".

Как сообщает Report, об этом на еженедельном брифинге сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона находится в постоянном контакте со сторонами конфликта в различных форматах.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли в ближайшем времени встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России, М.Захарова сказала, что если они будут то "мы о них сообщим".