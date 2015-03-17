​МИД: Российская Федерация уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана выразило отношение по поводу информации в социальных сетях, об указании в водительских правах, выданных в Российской Федерации Эмилю Арзангуляну, места рождения "Нагорный Карабах". Как сообщили агентству Report в пресс-службе МИД, согласно инструкциям министерства иностранных дел Азербайджана, посольство нашей республики в России обратилось в министерства иностранных и внутренних дел.

В ноте, поступившей из министерства иностранных дел России говорится, что Российская Федерация уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, она демонстрирует приверженность взятым на себя обязательствам в рамках решения конфликта. Отмечено, что распространенная Э.Арзангуляном информация в социальных сетях никоим образом не отражает официальную позицию Российской Федерации в этом вопросе.

В ноте также говорится, что согласно постановлению, утвержденному министерством внутренних дел России за №365 от 13 мая 2009 года, в правилах о выдаче и регистрации водительских прав на территории Российской Федерации, в графе о месте рождении указано название более крупной административно-территориальной единицы. В ноте также подчеркивается, что, учитывая, что местом рождения Арзангуляна является Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской ССР, в графе место рождения в водительском удостоверении данного лица написано "Нагорный Карабах", под которым имеется ввиду НКАО Азербайджанской ССР.