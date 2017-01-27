МИД России: Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается для нас приоритетом

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается приоритетом для внешней политики России. Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя вопрос журналистов о том, планируются ли в ближайшее время встречи главы МИД России Сергея Лаврова по тематике нагорно-карабахского урегулирования, М. Захарова отметила, что такие встречи, конечно, будут, однако график их пока не сформирован.

"Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается для нас приоритетом. Поэтому контакты в разных формах будут продолжены", - заявила Захарова.