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    МИД России: Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается для нас приоритетом

    Захарова: Поэтому контакты в разных формах будут продолжены

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается приоритетом для внешней политики России. Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя вопрос журналистов о том, планируются ли в ближайшее время встречи главы МИД России Сергея Лаврова по тематике нагорно-карабахского урегулирования, М. Захарова отметила, что такие встречи, конечно, будут, однако график их пока не сформирован. 

    "Вопрос нагорно-карабахского урегулирования остается для нас приоритетом. Поэтому контакты в разных формах будут продолжены", - заявила Захарова. 

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