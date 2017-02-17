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    МИД России распространил заявление в связи с проведением "референдума" на оккупированных территориях Азербайджана

    МИД России: Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с информацией о проведении так называемого "референдума" на оккупированных армянами территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении департамента информации и печати МИД РФ, отмечается, что Москва не признает Нагорный Карабах  в качестве независимого государства.

    "Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса", -  говорится в заявлении.

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