МИД России распространил заявление в связи с проведением "референдума" на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с информацией о проведении так называемого "референдума" на оккупированных армянами территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении департамента информации и печати МИД РФ, отмечается, что Москва не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства.

"Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса", - говорится в заявлении.