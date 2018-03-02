МИД России: Позиция Москвы по поводу карабахского конфликта не изменилась

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Москва. 2 марта. REPORT.AZ/ Позиция России по поводу нагорно-карабахского урегулирования хорошо известна и не претерпела никаких изменений.

Как передает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о возможности привлечения сепаратистов в переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Позиция России по вопросу нагорно-карабахского конфликта ясна. Если будут какие-то изменения, мы сообщим", - заявила М.Захарова.

По ее словам, она зафиксирована в официальных источниках, справочниках и на сайте МИД.