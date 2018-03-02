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    МИД России: Позиция Москвы по поводу карабахского конфликта не изменилась

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    Москва. 2 марта. REPORT.AZ/ Позиция России по поводу нагорно-карабахского урегулирования хорошо известна и не претерпела никаких изменений.

    Как передает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о  возможности привлечения сепаратистов в переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

    "Позиция России по вопросу нагорно-карабахского конфликта ясна. Если будут какие-то изменения, мы сообщим", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, она зафиксирована в официальных источниках, справочниках и на сайте МИД.

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