МИД России: Положение в зоне карабахского конфликта остается непростым

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Москва приветствует готовность Баку и Еревана активизировать процесс переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя итоги недавней встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве.

"Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения", - заявил М. Захарова.

По ее словам, Москва поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые готовят очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении "для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации".

М. Захарова выразила сожаление, что положение в зоне конфликта остается "непростым".

"Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок в нерешенном вопросе", - добавила официальный представитель российского МИД.