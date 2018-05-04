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    МИД России: Нужно дождаться стабилизации ситуации в Армении для продолжения переговоров по Карабаху

    Захарова: По проблематике Нагорного Карабаха мы занимаем последовательную позицию© Report

    Москва. 4 мая. REPORT.AZ/ Нужно дождаться, когда ситуация в Армении стабилизируется для продолжения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

    Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    "Армения сейчас переживает непростые политические времена. Когда внутриполитическая ситуация стабилизируется окончательно, можно будет говорить о других проблемах, в том числе о вопросе карабахского урегулирования", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, Россия занимает последовательную позицию по проблематике Нагорного Карабаха.

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