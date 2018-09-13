МИД России: Наша позиция по карабахскому конфликту остается неизменной

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Позиция России в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной.

Как передает Report, об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы анализируем все заявления, которые делаются в различных странах по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Позиция России остается неизменной. Окончательный статус должен быть достигнут политико-дипломатическим путем. Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет оказывать сторонам посредническое содействие для достижения компромисса", - отметила она.

Захарова добавила, что "стороны также должны создавать соответствующий климат для продвижения вперед".