МИД России: Нагорно-карабахское урегулирование - приоритет нашей международной повестки

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Тема нагорно-карабахского урегулирования является приоритетной в международной повестке России.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос журналистов о возможном отзыве американского сопредседателя из состава МГ ОБСЕ.

"Если будет на одного сопредседателя меньше, то формат изменится", - заявил М. Захарова.

По ее словам, вопрос о причинах отзыва американской стороной своего представителя необходимо адресовать непосредственно Госдепу США.

"Для нас тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта в международной повестке является приоритетной, потому что речь идет о наших не просто соседях. Для нас речь идет о народах, с которыми нас связывает не просто формальная сторона международно-правовых документов и обязательств, нас связывает жизнь, судьба", - подчеркнула представитель МИД России.