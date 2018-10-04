МИД России: Мы приветствуем все позитивные тенденции вокруг нагорно-карабахского урегулирования

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем все эти позитивные тенденции, которые наметились вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Важно их развивать и не травмировать неосторожной риторикой".

Как сообщает Report, об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о недавних встречах касательно нагорно-карабахского урегулирования и роли Москвы в разрешении данного конфликта.

"Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям все возможное содействие", - добавила М. Захарова.

Напомним, 27 сентября главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН.