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    МИД России: Мы приветствуем все позитивные тенденции вокруг нагорно-карабахского урегулирования

    Захарова: Со своей стороны будем оказывать им все возможное содействие
    © Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем все эти позитивные тенденции, которые наметились вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Важно их развивать и не травмировать неосторожной риторикой". 

    Как сообщает Report, об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о недавних встречах касательно нагорно-карабахского урегулирования и роли Москвы в разрешении данного конфликта. 

    "Со своей стороны будем оказывать этим позитивным тенденциям  все возможное содействие", - добавила М. Захарова. 

    Напомним, 27 сентября главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН

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