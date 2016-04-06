​МИД России: Лавров прибудет в Азербайджан сегодня

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня буквально в течение нескольких часов министр иностранных дел России Лавров направится в Баку для участия в трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"С учетом развития событий эта давно запланированная поездка приобретает особую актуальность", - отметила М.Захарова.

"Высшее российское руководство прилагает усилия с целью нормализации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта", - добавила официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что в ходе визита в Баку состоится встреча российского министра в двустороннем формате с главой МИД Азербайджана.