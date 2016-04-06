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    ​МИД России: Лавров прибудет в Азербайджан сегодня

    Высшее российское руководство прилагает усилия с целью нормализации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня буквально в течение нескольких часов министр иностранных дел России Лавров направится в Баку для участия в трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана".

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    "С учетом развития событий эта давно запланированная поездка приобретает особую актуальность", - отметила М.Захарова.

    "Высшее российское руководство прилагает усилия с целью нормализации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта", - добавила официальный представитель МИД.

    Она подчеркнула, что в ходе визита в Баку состоится встреча российского министра в двустороннем формате с главой МИД Азербайджана.

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