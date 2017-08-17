МИД РФ: Сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по карабахскому урегулированию

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, заявившего о необходимости конкретных шагов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По ее словам, о необходимости конкретных шагов в этом направлении заявляли сопредседатели, говорилось на саммите в Вене и Санкт-Петербурге: "Вместе с тем, реализация данных шагов зависит от доброй воли сторон конфликта".

М.Захарова отметила, что со своей стороны Россия делает все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования: "Именно такой подход преобладал на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в апреле этого года".

Представитель МИД РФ также сказала, что в настоящее время сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по карабахскому урегулированию: "Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генассамблеи ООН".

В конце М.Захарова напомнила, что карабахский конфликт является одним из приоритетов российской внешней политики.