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    Захарова: Россия прилагает колоссальные усилия для урегулирования карабахского конфликта

    Именно поэтому на полях СМИД ОДКБ Сергей Лавров проводит двусторонние встречи

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Россия прилагает колоссальные усилия, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Именно поэтому на полях СМИД ОДКБ Сергей Лавров проводит двусторонние встречи, именно поэтому мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы это урегулирование привело к успеху", - добавила она, отметив, что речь идет о посреднической роли России в решении карабахского конфликта.

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