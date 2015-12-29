​МИД России: Россия активно участвует в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Россия использует все доступные инструменты для оказания посреднического содействия сторонам нагорно-карабахского конфликта, включая встречи на высшем и высоком уровнях.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД России, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России по итогам 2015 года.

"В свете сохраняющейся сложной обстановки вокруг нагорно-карабахского урегулирования Россия играла активную роль в оказании посреднического содействия сторонам конфликта, задействовав для этого все доступные инструменты, в том числе встречи на высшем и высоком уровнях, - отмечается в сообщении. - Соответствующие инициативы подробно обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Ереван в апреле и Баку в июне, а также рассматривались во время официальных визитов в Москву министров иностранных дел Армении (апрель) и Азербайджана (май)".

"В заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) на заседании СМИД ОБСЕ в Белграде в начале декабря зафиксирован настоятельный призыв к сторонам подтвердить приверженность мирному разрешению конфликта и продолжить работу, направленную на достижение всеобъемлющего урегулирования на основе имеющихся предложений", - отметили в МИД России.