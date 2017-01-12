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    В МИД России прокомментировали вопрос невозврата армянами тела погибшего азербайджанского солдата

    Две страны должны найти в себе силы и мудрость, дипломатические возможности для разрешения этой сложной ситуации

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Две страны должны найти в себе силы и мудрость, дипломатические возможности для разрешения этой сложной ситуации".

    Как сообщает Report, об этом  заявила  на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг невозвращения Арменией тела погибшего азербайджанского солдата в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе.

    "Ключ решения находится в руках обеих сторон", - добавила она.

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