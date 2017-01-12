В МИД России прокомментировали вопрос невозврата армянами тела погибшего азербайджанского солдата

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Две страны должны найти в себе силы и мудрость, дипломатические возможности для разрешения этой сложной ситуации".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг невозвращения Арменией тела погибшего азербайджанского солдата в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе.

"Ключ решения находится в руках обеих сторон", - добавила она.