В МИД России прокомментировали состоявшиеся в Москве консультации по нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ходе встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ в МИД России обсуждались возможности достижения урегулирования по карабахскому конфликту.

Как сообщает Report, об этом во время брифинга сказала спецпредставитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что по результатам встречи была опубликована официальная информация.

Комментируя вопрос о возможности встречи на уровне министров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в ближайшее время, М.Захарова заявила, что не обладает какой-либо информацией по этому поводу.

Напомним, консультации по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием сопредседателей МГ ОБСЕ прошли в Москве 8 сентября.