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    МИД распространило информацию о встрече Мамедъярова и Налбендяна

    На встрече были обсуждены вопросы, связанные со встречей президентов Армении и Азербайджана

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при участии со-председателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова(Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Схофера(США) и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшика встретился с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбендяном.

    Как сообщили Report из пресс-службы МИД, на встрече была проведен обширный обмен мнениями вокруг урегулирования нагорно-карабахского,армяно-азербайджанского конфликта. В этой связи были рассмотрены предстоящие шаги Армении, Азербайджана и со-председателей.

    Во время встречи в соответствии с предложением со-председателей Минской группы ОБСЕ, были обсуждены вопросы, связанные со встречей президентов Армении и Азербайджана.

    Министр Эльмар Мамедъяров для продолжения субстантивных переговорв в деле урегулирования конфликта выразил поддержку Азербайджана некоторым предложениям, озвученных со-председателями.

    Эльмар Мамедъяров также еще раз отметил, что Азербайджан всегда готов в ведению переговоров, основанных на здравом смысле и логике, для скорейшего разрешения конфликта. 

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