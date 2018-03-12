МИД: Проводимые азербайджанской армией учения соответствуют Венскому документу

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "Скорее всего, министерство иностранных дел Армении только сейчас вспомнило об обязательствах Армении по Хельсинкскому заключительному акту и Венскому документу о мерах укрепления доверия".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что грубо нарушив обязательства, взятые на себя в рамках Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и других документов ОБСЕ, и применив силу против Азербайджана, Армения оккупировала азербайджанские территории: "Продолжение присутствия армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана по-прежнему является серьезной угрозой для регионального мира и безопасности.

Грубо нарушая обязательства, взятые в рамках Венского документа, Армения не дает никакой информации об армянских войсках, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, количестве военной техники и местах дислокации, а также о военных учениях, проводимых на оккупированных территориях с участием президента Армении. Эти силы скрываются от соответствующих проверок по Венскому документу.

Проведение Арменией после Парижской встречи глав государств в ноябре 2014 года военных учений на оккупированных территориях Азербайджана с участием тысяч единиц военной техники и свыше 40 000 человек, и маневры вертолетов вооруженных сил Армении над позициями Вооруженных сил Азербайджана, являются очередным наглядным примером лицемерия Армении и грубого нарушения своих обязательств.

Ныне проводимые Вооруженными силами Азербайджана на суверенных территориях страны учения соответствуют пунктам V главы Венского документа ОБСЕ 2011 года".