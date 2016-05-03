МИД: Признание Арменией сепаратистского режима говорит о намерении Еревана положить конец процессу Минской группы

Баку. 3 мая. REPORT. AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало предложение двух армянских депутатов о признании правительством Армении независимости Нагорного Карабаха.

Как заявил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, признание Арменией сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, говорит о намерении Еревана положить конец процессу Минской группы, поскольку в этом случае у Минской группы не будет мандата для проведения переговоров: "Это оскорбление для процесса Минской группы, ее сопредседателей и всего международного сообщества, яркий пример злоупотребления и произвола".

"Международное сообщество должно продемонстрировать адекватное отношение к подобным провокациям Армении", - отметил Х.Гаджиев.