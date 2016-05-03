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    МИД: Признание Арменией сепаратистского режима говорит о намерении Еревана положить конец процессу Минской группы

    Это оскорбление для процесса Минской группы, ее сопредседателей и всего международного сообщества

    Баку. 3 мая. REPORT. AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало предложение двух армянских депутатов о признании правительством Армении независимости Нагорного Карабаха. 

    Как заявил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, признание Арменией сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, говорит о намерении Еревана положить конец процессу Минской группы, поскольку в этом случае у Минской группы не будет мандата для проведения переговоров: "Это оскорбление для процесса Минской группы, ее сопредседателей и всего международного сообщества, яркий пример злоупотребления и произвола".

    "Международное сообщество должно продемонстрировать адекватное отношение к подобным провокациям Армении", - отметил Х.Гаджиев. 

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