МИД представил доклад "Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях Азербайджана проводится незаконное использование природных ресурсов, а Армения является транспортным узлом для вывоза на международные рынки продукции, произведенной на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на презентации доклада МИД Азербайджана "Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана" заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, доклад основан на открытых источниках в армянских СМИ. Х.Гаджиев отметил, что доклад состоит из 7 частей: "При составлении были использованы материалы из 500 источников. Благодарю также азербайджанские СМИ за своевременную реакцию на подобную информацию в армянских СМИ".

Х.Гаджиев также заявил, что Азербайджан призывает международное сообщество предпринять действия, чтобы положить конец целенаправленной политике Армении по заселению на оккупированных территориях Азербайджана, а также чтобы была прекращена незаконная деятельность на этих землях.

Он отметил, что основными направлениями, по которым армяне проводят незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, является добыча молибдена, строительство инфраструктуры, возделывание благоприятных земель для сельскохозяйственных угодий с последующей продажей их на зарубежные рынки: "Кроме того, представители армянской диаспоры и другие лица армянской диаспоры под видом гуманитарной деятельности ведут деятельность на оккупированных территориях, тем самым избегая налогообложения".

Глава пресс-службы отметил, что доклад будет посредством зарубежных дипломатических миссий Азербайджана представлен международным организациям, ответственным лицам. Кроме того будут проведены презентации доклада.