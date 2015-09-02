​МИД: Подобное безответственное и преступное поведение Армении должно резко осуждаться международной общественностью

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Вопрос о совершенном Арменией последнем военном преступлении против граждан Азербайджана будет поднят дипломатическими представительствами Азербайджана перед международными организациями".

Об этом в заявлении Report отметил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, преднамеренный обстрел 1 сентября 2015 года армянскими вооруженными формированиями с позиций на оккупированных территориях Азербайджана собравшихся на свадьбу гражданских лиц на территории тертерского села Гапанлы и ранение трех человек, в том числе ребенка, является фактом очередного грубого нарушения Арменией международного гуманитарного права: "Согласно международному гуманитарному праву, прямое и преднамеренное нападение на гражданских лиц категорически запрещено. При вооруженных конфликтах гражданское население и частные гражданские лица ни при каких обстоятельствах не должны становиться целью вооруженного нападения. Согласно международному уголовному праву, преднамеренно совершенное Вооруженными силами Армении данное нападение является военным преступлением.

Данный факт в очередной раз указывает на то, что Армения не соблюдает взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и совершенно далека от характерных человечеству норм морального и этичного поведения.

Для гражданских и военных руководителей совершившей Ходжалинский геноцид Армении уже вошло в привычку массовое истребление гражданского населения.

Еще 8 марта 2011 года выстрелом армянского снайпера был убит 9-летний Фариз Бадалов.

Все подобные преступления Армении, включая последнее, должны резко осуждаться международной общественностью.

Целенаправленное нарушение Арменией режима прекращения огня и обострение ситуации на линии фронта, действия диверсионного характера на линии соприкосновения войск и вдоль армяно-азербайджанской границы, предумышленное нападение на гражданских лиц, проведение на днях в Ханкенди с участием политического руководства Армении мероприятия, якобы связанного с "независимостью" созданного на оккупированных территориях самопровозглашенного криминального режима, проведение режимом 13 сентября т.н. "выборов в местные органы управления" в очередной раз указывают на то, что основная цель Армении заключается в оккупации азербайджанских территорий и продолжении существующего статуса-кво.

Подобная опирающаяся на оккупацию и агрессию политика Армении представляет реальную угрозу процессу урегулирования конфликта и воцарению мира и стабильности в регионе.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что вся ответственность за возникшую ситуацию падает на Армению".