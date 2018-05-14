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    МИД о причине невнесения члена Альянса европейских консерваторов и реформистов в список "нежелательных лиц"

    © Report

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана обнародовал причины невнесения члена Альянса европейских консерваторов и реформистов Семистоклиса Астенидиса, незаконно посетившего оккупированный Нагорный Карабах, в список "нежелательных лиц". 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, незаконно совершивший визит в оккупированный Нагорный Карабах Семистоклис Астенидис обратился в посольство Азербайджана в Бельгии с просьбой не включать его в список лиц, чье посещение страны нежелательно. 

    В своем письме С.Астенидис сообщил, что он в составе официальной делегации посетил Ереван в декабре 2017 года, но не был заранее уведомлен о поездке в оккупированный Нагорный Карабах. 

    С.Астенидис подчеркнул, что уважительно относится к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, отметив, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. 

    Выразив глубокое сожаление, он попросил разрешение посетить Баку в июне текущего года.
    В связи с обращением С.Астенидиса и его глубоким раскаянием, его имя не было включено в список "нежелательных лиц".

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