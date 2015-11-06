МИД: Не исключается, что политика Джеймса Уорлика, служащая продолжению оккупационной политики Армении, является составным элементом данного плана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Подобная небрежная деятельность Минской группы ОБСЕ служит интересам Армении, пытающейся продолжить захватническую политику и сохранить нынешний статус-кво. Не исключается, что политика Джеймса Уорлика, служащая продолжению оккупационной политики Армении, является составным элементом данного плана".

Об этом в заявлении Report отметил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Выражая отношение к комментарию, данному американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом в своем профиле в twitter к заявлению докладчика по нагорно-карабахскому конфликту комитета политических дел и вопросов демократии ПАСЕ Роберта Уолтера, официальный представитель МИД сказал:

"Джеймс Уорлик не имеет права давать организациям рекомендации по поводу урегулирования конфликта в то время, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ не могут достичь хотя бы незначительных продвижений в решении проблемы.

Суть осуществленной до сих пор деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ приравнивается к нулю".