МИД: Лицам, называющим себя деятелями культуры, должно быть стыдно перед ставшими жертвами трагедии детьми и женщинами

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало информацию о предстоящем выступлении российской оперной певицы Любови Казарновской с концертной программой в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди.

В заявлении Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев резко осудил организацию 2 сентября в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди и преследующего провокационные цели концерта с участием Л.Казарновской и других: "Данный концерт служит агитации самопровозглашенного режима, созданного в результате оккупационной и захватнической политики Армении в отношении Азербайджана и политики кровавой этнической чистки.

Хотелось бы напомнить заявляющей о мире и справедливости Л.Казарновской, что в городе Ходжалы, расположенном всего в нескольких километрах от Ханкенди, где будет организован ее концерт, Армения и самопровозглашенный режим учинили в 1992 году самое страшное преступление против человечества, геноцид против местного азербайджанского населения.

Лицам, называющим себя деятелями культуры, должно быть стыдно перед ставшими жертвами трагедии детьми и женщинами. Они должны испытывать чувство раскаяния".

По его словам, как результат политики вандализма Армении, на оккупированных азербайджанских территориях были разграблены и уничтожены богатые материально-культурные памятники нашего народа, а также популярное во всем мире музыкальное наследие Карабаха: "После соответствующего расследования в список нежелательных лиц будут включены также имена участвующих в концертной программе других иностранных граждан".