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    ​МИД Молдавии поддерживает действия Минской группы ОБСЕ по Карабаху

    Молдавские власти призывают конфликтующие стороны воздержаться от применения силы

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии поддерживает усилия международного сообщества, в том числе Минской группы ОБСЕ, по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    "Министерство иностранных дел и европейской интеграции выражает обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе, которое привело к потере человеческих жизней, в том числе среди гражданского населения. В этих условиях молдавские власти призывают конфликтующие стороны воздержаться от применения силы, соблюдать перемирие и избегать эскалацию военных действий", — говорится в сообщении министерства.

    Внешнеполитическое ведомство Молдавии поддерживает работу Минской группы ОБСЕ для нахождения мирных путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.

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