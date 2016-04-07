​МИД Молдавии поддерживает действия Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии поддерживает усилия международного сообщества, в том числе Минской группы ОБСЕ, по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции выражает обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе, которое привело к потере человеческих жизней, в том числе среди гражданского населения. В этих условиях молдавские власти призывают конфликтующие стороны воздержаться от применения силы, соблюдать перемирие и избегать эскалацию военных действий", — говорится в сообщении министерства.

Внешнеполитическое ведомство Молдавии поддерживает работу Минской группы ОБСЕ для нахождения мирных путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.