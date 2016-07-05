Глава МИД Казахстана: Для решения конфликта в Карабахе новые посредники не нужны

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Для решения нагорно-карабахского конфликта не нужно привлекать новых переговорщиков, достаточно обеспечить реализацию договоренностей Минской группы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"Была создана специальная Минская группа, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция. Я думаю, что нет необходимости в поиске новых медиаторов, новых посредников в решении конфликта", - заявил Идрисов в ходе брифинга в Астане.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, в рамках Минской группы были четко сформулированы принципы урегулирования конфликта в Карабахе, поэтому следует обеспечить реализацию этих договоренностей.