МИД: Использование водных ресурсов как средства экологического террора и давления - государственная политика Армении

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Использование Арменией водных ресурсов как средства экологического террора и давления - это проводимая на государственном уровне политика. Эта политика со стороны официального Еревана применяется по отношению к рекам, протекающим через территорию Армении в сторону Азербайджана, а также водохранилищ на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе Сарсангского водохранилища. Умышленное загрязнение водных ресурсов, протекающих из Армении в Азербайджан, это другое направление существующей проблемы".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что заявление заместителя министра экологии Армении Эрика Григоряна об ограничении водных источников Армении вливающихся в реку Араз, для предотвращения водного потока направленного в Азербайджан, еще раз доказывает использование Арменией водных ресурсов как средства экологического террора и давления: "С этой точки зрения Армения для того, чтобы избежать цивилизованного поведения и ответственности показательно отказывается от присоединения к "Конвенции по охране Трансграничных водных потоков и международных озер" (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) более известной как "Водная конвенция" .

Несмотря на это, у Армении имеются обязательства по Хельсинским правилам об использовании вод международных рек от 1966 г. и Берлинским правилам от 2004 г., по резолюции Генеральной ассамблеи ООН к закону о трансграничных водах (The law of transboundary aquifers), по резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам. Также в ходе зимней сессии 2016 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о "Преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана", и в этой резолюции проводимая политика Армении по отношению к приграничным рекам и Сарсангскому водохранилищу, расположенному на оккупированных территориях Азербайджана была оценена как экологический террор.

Согласно этим документам, право на использование воды является важным для жизни и здоровья, и для каждого государства беспрепятственное использование воды (беспрепятственный доступ к воде) имеет стратегическое значение, это основное право, источник жизни, и наличие границ не может ограничить данное пользование. Вопрос политики экологического терроризма Армении и "водного террора", как ее составной части, постоянно поднимается Азербайджаном в международных организациях. Последнее заявление армянской стороны будет вынесено на обсуждение в международных организациях".