​МИД Испании: Мы не признаем "парламентские выборы", которые состоятся в Нагорном Карабахе

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Испания не признает "парламентские выборы", которые пройдут 3 мая в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Испании.

"В связи с предполагаемыми 3 мая 2015 года в Нагорном Карабахе "парламентскими выборами", Испания напоминает, что эти "выборы" не легитимны и не действительны. Отделение этой территории является результатом применения силы, противоречит международному праву и не признано Азербайджаном", - отмечено в заявлении.

"Пользуясь случаем, Испания призывает стороны положить конец существующему статусу-кво и в рамках принципов устава ООН и Хельсинкского Итогового акта начать мирные переговоры по достижению прочного и долгосрочного мира в решении нагорно-карабахской проблемы", - говорится в заявлении.