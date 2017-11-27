МИД Грузии осудил открытие выставки в Тбилиси сепаратистами Нагорного Карабаха

Тбилиси. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Проведение каким-либо сепаратистским режимом как непризнанной НКР, так и сепаратистами Абхазии выставки, конференции и других мероприятий где-либо нежелательно".

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в министерстве иностранных дел этой страны.

В министерстве отметили, что Грузия сама страдает от сепаратизма, проведение в Тбилиси такого мероприятия сепаратистами НКР не осуществляется по правительственной линии.

В посольстве Азербайджана в Грузии сообщили, что в связи с вопросом сделано обращение в соответствующие структуры данной страны и до их сведения доведено беспокойство официального Баку.

Напомним, что в тбилисском центре "Айартун" армянской апостольской церкви в Грузии открылась выставка под названием "Возрождение", где экспонируются работы 7 юных художников из т.н. "Нагорно-Карабахской Республики".

Выставка, которая продлится до 20 декабря, открылась при содействии министерства диаспоры Армении, Фонда "Центр Текеян", организации "Музеи города Шуша".

В церемонии официального открытия выставки приняли участие священник армянской церкви в Тбилиси Вираб Казарян, сотрудники посольства Армении в Грузии и представители армянской общественности.