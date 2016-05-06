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    ​МИД Германии: Берлин обеспокоен признаками новой эскалации насилия в Нагорном Карабахе

    Шефер: Германия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Берлин обеспокен признаками новой эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

    "Свидетельства, указывающие на новую, в том числе военную эскалацию на  линии соприкосновения между сторонами конфликта, мы воспринимаем с величайшей озабоченностью. Как председатель ОБСЕ, мы убедительно призываем обе стороны предпринять все шаги для того, чтобы избежать новой эскалации", —  заявил Шефер.

    Он добавил, что Берлин поддерживает работу Минской группы ОБСЕ и  трех ее сопредседателей "в их усилиях продолжить работу по разрешению конфликта".

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