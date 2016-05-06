​МИД Германии: Берлин обеспокоен признаками новой эскалации насилия в Нагорном Карабахе

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Берлин обеспокен признаками новой эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Свидетельства, указывающие на новую, в том числе военную эскалацию на линии соприкосновения между сторонами конфликта, мы воспринимаем с величайшей озабоченностью. Как председатель ОБСЕ, мы убедительно призываем обе стороны предпринять все шаги для того, чтобы избежать новой эскалации", — заявил Шефер.

Он добавил, что Берлин поддерживает работу Минской группы ОБСЕ и трех ее сопредседателей "в их усилиях продолжить работу по разрешению конфликта".