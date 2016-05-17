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    МИД: Французские власти приветствуют итоги прошедшей в Вене встречи по урегулированию в Нагорном Карабахе

    Франция продолжит играть роль посредника в качестве сопредседателя Минской группы

    Баку. 17 май. REPORT.AZ/ Французские власти приветствуют итоги прошедшей в Вене международной встречи по урегулированию в Нагорном Карабахе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

    Он отметил, что президенты Армении и Азербайджана в ходе встречи договорились о соблюдении режима прекращения огня и заявили о своей приверженности мирному урегулированию конфликта, а также согласились с необходимостью принятия ряда мер, в частности, внедрению механизма по расследованию инцидентов.

    "Эти обязательства имеют очень большое значение. Франция призывает стороны соблюдать их и продолжит играть роль посредника в качестве сопредседателя Минской группы вместе со своими российскими и американскими партнерами", - заявил представитель МИД.

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