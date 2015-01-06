​МИД Азербайджана: Своими диверсионными действиями Армения пытается помешать большому мирному соглашению

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Джен Псаки по поводу напряженности, возникшей на линии фронта.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев добавил, что продолжение оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении и наличие Вооруженных сил Армении на захваченных территориях Азербайджана представляет угрозу для мира и стабильности в регионе: "Как отмечает пресс-секретарь Госдепартамента США, стороны должны участвовать в переговорах по мирному соглашению. Очень жаль, что Армения, своими диверсионными действиями, пытается помешать началу работ по большому мирному соглашению. Наглядным примером этому является возникшая в последнее время напряженность в прифронтовой зоне”.

"Пресс-секретарь Госдепартамента также намекает на пресечение всех инцидентов, происходящих на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения войск.

Азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что для пресечения подобных инцидентов и для мирного урегулирования конфликта в первую очередь необходим вывод оккупационных Вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана", - заявил Х. Гаджиев.