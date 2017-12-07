МИД Черногории: В 2017 году наблюдались подвижки в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В конфликтах в Грузии, Молдове и Азербайджане в 2017 году наблюдались позитивные подвижки.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Черногории Серджан Дарманович на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене.
"Черногория считает, что постоянный режим прекращения огня крайне важен для прогресса устойчивого политического решения в соответствии с линией ОБСЕ", - заявил С.Дарманович.
"В конфликтах в Грузии, Молдове и Азербайджане в 2017 году наблюдались позитивные подвижки. В данных случаях необходимо продвигать опасный характер статус-кво в направлении создания мирного урегулирования, основанного на резолюциях ООН и Хельсинкского заключительного акта", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что Черногория продолжает поддерживать усилия института ОБСЕ по урегулированию конфликтов.
На заседании ОБСЕ принимают участие более 40 глав МИД, включая главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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