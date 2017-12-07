МИД Черногории: В 2017 году наблюдались подвижки в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В конфликтах в Грузии, Молдове и Азербайджане в 2017 году наблюдались позитивные подвижки.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Черногории Серджан Дарманович на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене.

"Черногория считает, что постоянный режим прекращения огня крайне важен для прогресса устойчивого политического решения в соответствии с линией ОБСЕ", - заявил С.Дарманович.

"В конфликтах в Грузии, Молдове и Азербайджане в 2017 году наблюдались позитивные подвижки. В данных случаях необходимо продвигать опасный характер статус-кво в направлении создания мирного урегулирования, основанного на резолюциях ООН и Хельсинкского заключительного акта", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Черногория продолжает поддерживать усилия института ОБСЕ по урегулированию конфликтов.

На заседании ОБСЕ принимают участие более 40 глав МИД, включая главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова.