МИД: Мандат депутата Европарламента никому не дает основание нарушать законы других государств

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Мандат депутата Европарламента никому не дает иммунитета или же основания нарушать законы других государств, принципы и нормы международного права".

Такие как Франк Энгель, Элен Теохарус и Яромир Штетин постоянно делают призывы, направленные на нарушение признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана и осуществляют деятельность в этом направлении, занимаются пропагандой агрессивного сепаратизма и незаконного режима, созданного в результате агрессии и оккупации Армении против Азербайджана, распространяют дезинформацию, ненависть и дискриминацию по религиозному признаку".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев, комментируя заявление в армянских СМИ Франка Энгеля и по чешскому телевидению Яромира Штетина, в отношении которых Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело.

"В то время, как все международное сообщество, в том числе Евросоюз поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, эти лица, вступив в сговор с Арменией и самопровозглашенным режимом, пытаются помешать усилиям Минской группы ОБСЕ на пути мирного урегулирования конфликта и намеренно дестабилизировать и так очень хрупкую ситуацию в регионе. Они также проводят лоббистскую деятельность в пользу Армении. Их незаконные действия в первую очередь противоречат универсальным ценностям, лежащим в основе Евросоюза и Европарламента", - подчеркнул официальный представитель МИД.