МИД: Будут приняты все необходимые меры для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Исполняется четыре года с 11 июля 2014 г., когда азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев во время посещения ими родных земель и могил предков в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе Азербайджана были взяты в заложники со стороны вооружённых сил Армении. А находившийся вместе с ними Гасан Гасанов при захвате заложников был убит."

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в связи с 4-ой годовщиной захвата Арменией в заложники наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

На основании ложных и сфабрикованных обвинений, выдвинутых незаконным режимом, созданным на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, над ними было произведено судилище, в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш. Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Изображения Д.Аскерова и Ш.Гулиева до и после их насильственного захвата наглядно демонстрируют, что они подвергались бесчеловечному обращению, физическим и моральным пыткам во время их пребывания в заложниках. В результате этого в настоящее время Д.Аскеров и Ш.Гулиев страдают от различных серьёзных заболеваний. Армянская сторона, преднамеренно демонстрируя через СМИ своё нечеловеческое обращение с ними, тем самым подвергает психологическому давлению членов их семей и родственников.

Республика Армения вопреки нормам и принципам международного права и Уставу ООН, прибегнув к применению силы, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев, в том числе Д.Аскеров, Ш.Гулиев и члены их семей, были изгнаны с родных земель в результате проведённой этнической чистки.

С 1993 года Д.Аскеров и Ш.Гулиев и их семьи были вынуждены жить в качестве внутренне перемещённых лиц. Тоска по родным местам, которая длилась более 20 лет, побудила их совершить самоотверженный шаг – посетить оккупированные земли, и с этой точки зрения вполне объяснимо их желание увидеть родные дома и могилы родителей. Таким образом, их незаконный арест Арменией и отказ освободить вызывают у близких заложников большую печаль, а у общественности Азербайджана – негодование.

Вопреки положениям Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, которые запрещают захват гражданских лиц и требуют гуманного отношения к мирным жителям во время военных конфликтов, армянская сторона продолжает грубо нарушать эти обязательства, взятые на международном уровне, и не считается с призывами азербайджанской стороны соблюдать гуманитарное право и на взаимной основе в ближайшее время освободить задержанных гражданских лиц с обеих сторон. Подобными действиями Республика Армения продолжает также серьёзно нарушать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Европейский суд по правам человека, установив ответственность Армении как оккупирующей стороны по делу "Чирагов и другие против Армении", вновь подтвердил право азербайджанских внутренне перемещённых лиц вернуться в свои дома или постоянные места жительства, а также констатировал применение к ним соответствующих стандартов и принципов в области международного гуманитарного права и прав человека, связанных с юридическими и техническими вопросами касательно возврата движимого и недвижимого имущества. Как отмечается в пункте 195 решения Суда, основным препятствием на пути возвращения азербайджанцев в свои дома является продолжающееся присутствие войск Армении на оккупированных территориях и нарушение режима прекращения огня.

В соответствии с императивными нормами и принципами международного права, приобретение территорий силой или угрозой силы ни в коем случае не может считаться законным. Этот принцип вновь подтверждается в резолюциях Совета Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) по армяно-азербайджанскому конфликту. В резолюциях Совета Безопасности ООН содержится требование незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех захваченных ими азербайджанских территорий, а также определяются международные гуманитарно-правовые основы урегулирования конфликта и утверждается право внутренне перемещённых лиц на возвращение к родным очагам.

Прицельный обстрел гражданского населения и объектов с применением тяжёлых вооружений, который осуществляется со стороны Армении вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы, а также продолжение удерживания гражданских лиц в качестве заложников, как в случае Д.Аскерова и Ш.Гулиева, ясно указывает, что преступления, совершённые Арменией во время конфликта, носят неслучайный характер, а являются неотъемлемой частью проводимой ею целенаправленной и систематической политики. Многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершённые Арменией против азербайджанского гражданского населения в ходе военных операций, были задокументированы свидетельствами очевидцев и доказательствами.

Помимо ответственности Республики Армения как государства на международном уровне за её незаконные действия, нарушение с её стороны международного гуманитарного права и прав человека в конфликтный период характеризуется как уголовное преступление по международному уголовному праву.

Показательная демонстрация Арменией на протяжении четырёх лет бесчеловечного поведения путём удержания в заложниках в тяжёлых условиях Д.Аскерова и Ш.Гулиева и другие действия в этой плоскости серьёзно подрывают усилия по урегулированию конфликта путём переговоров и способствуют дальнейшему нагнетанию напряжённости. Это ещё раз показывает, что Армения является страной, совершенно далёкой от цивилизованных норм поведения.

Мы настоятельно призываем всё международное сообщество, в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, соответствующие международные организации и неправительственные организации, руководствуясь высшими принципами гуманизма, действенно повлиять и оказать давление на Армению во имя немедленного освобождения наших соотечественников, содержащихся в заложниках, и их воссоединения с членами своих семей.

Азербайджанская Республика продолжит принимать все необходимые меры для освобождения Д.Аскерова и Ш.Гулиева.