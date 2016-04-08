МИД: Беларусь готова внести вклад в разрешение нагорно-карабахского конфликта

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Минск готов внести вклад в разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, но важно, чтобы стороны договорились на основе международного права".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Глава МИД Беларуси выразил надежду, что стороны конфликта найдут его решение, возможно, при посредничестве третьей страны. "И мы готовы внести свой вклад. Мы хотели бы, чтобы они нашли те решения этого вопроса именно за столом переговоров, и исходя именно из тех общепризнанных принципов и норм международного права, которыми мы должны руководствоваться", - заявил Макей на пресс-конференции в Москве.