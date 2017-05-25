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    МИД: Азербайджан обратится в Межгосударственный совет по авиации для предотвращения очередной провокации Армении

    Воздушное пространство над оккупированными территориями Азербайджана является суверенной территорией Азербайджана© Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Планы по осуществлению якобы туристических полетов из аэропорта в Ходжалы, расположенного на оккупированных Вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, являются очередной провокацией Армении".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что подобные умышленно запланированные провокационные деяния Армении наносят серьезный удар по процессу урегулирования конфликта путем переговоров и целенаправленно служат обострению ситуации: "Воздушное пространство над оккупированными территориями Азербайджана является суверенной территорией Азербайджана. Аэропорт в Ходжалы специальным кодом закреплен Международной организацией гражданской авиации как собственность Азербайджанской Республики.

    С Азербайджанской стороны запрещено осуществление полетов в воздушном пространстве над оккупированными территориями. Так как невозможно обеспечить безопасность суверенного воздушного пространства Азербайджана в этой части. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Европейской конференцией по гражданской авиации".

    Азербайджанская сторона для предотвращения этой очередной провокации Армении использует международные правовые механизмы, в частности обратится в Организацию гражданской авиации, в Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства".

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