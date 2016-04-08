МИД Азербайджана выразило отношение к заявлениям МИД Армении о сепаратистском режиме

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления МИД Армении о том, что сепаратистский режим должен являться стороной переговорного процесса.

Как сообщает Report, именно Республика Армения, применив силу против Азербайджана, оккупировала наши территории вопреки принципам международного права и Уставу ООН.

На оккупированных территориях Азербайджана незаконно размещены Вооруженные силы Армении.

Х.Гаджиев отметил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута 5 апреля Вооруженными силами Армении и Азербайджана: "До сих пор Республика Армения принимает участие в переговорном процессе как страна-оккупант и сторона, несущая ответственность. Так будет и впредь. Существуют армянская и азербайджанская общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики и официальный Баку всегда выступал сторонником установления контактов между этими общинами".