​МИД Азербайджана выразил отношение к диверсионным действиям Армении на линии фронта

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) высказалось относительно диверсионных действий Армении на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев отметил, что на Армению возлагается вся ответственность за эскалацию ситуации, как на страну, оккупировавшую территории Азербайджана, противореча международным правовым нормам и принципам и Уставу ООН: "Наличие Вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях способствует возникновению напряженности, угрожающей региональной стабильности и безопасности. Целенаправленные действия Армении, преследующие целью обострить ситуацию и помешать урегулированию конфликта, направлены на то, чтобы удержать нынешний статус-кво, возникший в результате оккупационных действий Армении против Азербайджана".

По его словам, приводя в качестве оправдания "напряженность ситуации на фронте", армянский режим пытается отвлечь внимание от политического, экономического и демографического кризиса внутри страны: "Многочисленные потери армянской стороны за последние дни являются результатом безответственной политики армянского режима. Участие Армении в переговорном процессе на фоне всех диверсионных действий не что иное, как политическая спекуляция. Поступки этой страны являются имитацией и преследуют целью обмануть международную общественность".

Х.Гаджиев сказал, что для решения конфликта в первую очередь нужно вывести захватнические армянские Вооруженные силы с азербайджанских территорий и ликвидировать факт оккупации и агрессии.