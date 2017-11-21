МИД Азербайджана выразил Франции категорический протест

© Report

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Мы выражаем категорический протест против визита во Францию, являющуюся одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, человека по имени Бако Саакян, представляющегося представителем незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что действующие в странах Евросоюза армянские лоббийские круги и Армения таким путем стараются поощрить созданный на оккупированных азербайджанских территориях незаконный режим и помешать урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта переговорным путем: "В связи с данным вопросом в МИД состоялась встреча с послом Франции в Азербайджане. Сегодня в МИД Франции ожидается встреча с представителями посольства Азербайджана во Франции.

2 июля 2015 года правительством Франции на уровне министерств иностранных и внутренних дел была направлена инструкция местным префектурам и верховным комиссарам. В той инструкции говорилось об ограничении полномочий структур местного самоуправления в сфере международного сотрудничества, местным органам было запрещено подписывать документы о сотрудничестве с не признаваемыми правительством Франции незаконными режимами, в том числе т.н. нагорно-карабахским.

Мы ждем, что исходя из этой инструкции, французская сторона предпримет необходимые шаги в отношении местных органов, подписывающих незаконные документы с незаконным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана".