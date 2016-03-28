​МИД Азербайджана: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Армении, как стране-оккупанте

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "18 марта личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и 21 марта спецпредставитель председательства ОБСЕ и сопредседатели Минской группы выступили с заявлениями о соблюдении режима прекращения огня в Новруз байрамы и в Пасху.

Министерство обороны Азербайджана сразу же отреагировало на призыв личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Однако, противореча духу данного призыва, министерство обороны Армении выразило противоположное отношение, должностные лица МИД Армении исказили суть переговорного процесса и сделали противоречивые авантюрные заявления".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, воспользовавшись напряженностью на линии соприкосновения войск и ситуацией вдоль армяно-азербайджанской границы, армянская сторона предумышленно прибегает к действиям, служащим интенсивному нарушению режима прекращения огня: "Согласно информации министерства обороны Азербайджанской Республики, последний диверсионный инцидент был совершен Арменией 27 марта, при предотвращении которого один офицер и один солдат Вооруженных сил Азербайджана стали шехидами. Все это в очередной раз доказывает, что основная цель Армении заключается в преднамеренном обострении ситуации для пресечения процесса мирного урегулирования конфликта, изменения нынешнего статуса-кво и продолжения оккупации территорий Азербайджана. Преобладание Вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана представляет реальную угрозу для мира и безопасности в регионе и является основной причиной напряженности и нарушения режима прекращения огня. Согласно резолюциям Совбеза ООН, для достижения продвижений в процессе урегулирования конфликта и обеспечения продолжительного мира в первую очередь следует вывести Вооруженные силы Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. В противном случае, вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Армении, как стране-оккупанте".