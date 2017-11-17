МИД Азербайджана: Возобновление booking.com незаконного бронирования гостиниц в Карабахе служит отмыванию грязных денег

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "После серьезного протеста министерств иностранных дел и культуры и туризма Азербайджана осуществляющий бронирование гостиниц через интернет booking.com приостановил незаконное бронирование гостиниц на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях. В результате проведенных нами расследований было установлено, что зарегистрированный на территории Голландии booking.com возобновил незаконную деятельность и начал осуществление бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он выделил, что описание компанией booking.com оккупированных территорий Азербайджана как туристических зон и осуществление бронирования гостиниц там полностью противоречит нормам и принципам международного права, Уставу Всемирной туристской организации, Глобального этического кодекса туризма, соответствующим решениям и рекомендациям Исполнительного совета ВТО: "Преподнесение туристической зоной и осуществление бронирования гостиниц на оккупированных территориях, где в отношении более миллиона азербайджанцев осуществили этническую чистку, не вмещается ни в какие рамки морали.

При том, что оккупированные территории Азербайджана закрыты для законных международных денежных переводов, осуществление онлайн-платежей через booking.com для бронирования гостиниц на оккупированных территориях и получение booking.com от этого прибыли заставляет думать о незаконных международных денежных операциях и отмывании грязных денег.

К сожалению, таким противоречащим правилам корпоративной бизнес-этике поведением компания создает о себе несерьезное впечатление и вредит себе".

Х. Гаджиев отметил, что по данному вопросу МИД и министерство культуры и туризма принимают меры в скоординированной форме. По его словам, в связи с этим инструкции направлены в посольство Азербайджана в Голландии.