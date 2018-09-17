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    МИД Азербайджана: В результате политики Армении переговорный процесс под угрозой

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    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Дача такой ложной информации премьер-министром Армении контрпродуктивна, и это еще раз показывает, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта позиция Армении несерьезна, носит противоречивый характер".

    Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы убийстве в последние три дня вооруженными силами Армении трех солдат Азербайджана.

    "Наше министерство обороны уже также опровергло эту дезинформацию. Этим Армения пытается усугубить ситуацию и нарушить переговорный процесс. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны учитывать и то, что в результате подобной политики Армении процесс переговоров находится под угрозой".

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