​МИД Азербайджана: В процессе получения визы Бако Саакян предоставил ложную информацию

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало визит Бако Саакяна в Брюссель.

Как сообщает Report, по словам руководителя пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева, поездка в Брюссель Саакяна, выдающего себя в качестве представителя созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана самопровозглашенного режима, по сути является туристической поездкой.

Разъезжающий с дипломатическим паспортом Армении Бако Саакян при получении Шенгенской визы предоставил неверную информацию о личности и постоянном месте жительства. Недовольство вызывает тот факт, что в других странах-участницах Восточного партнерства против таких лиц в процессе получения Шенгенской визы применяются санкции. Однако, несмотря на предоставление такими как Бако Саакян поддельных документов и ложной информации, им выдают Шенгенскую визу.

Это в очередной раз доказывает, что вместо того, чтобы принять шаги для изменения неприемлемого статуса-кво и начать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта после проведенной на уровне президентов встречи в Вене с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подобными диверсионными действиями армянская сторона старается вновь нанести ущерб мирному урегулированию конфликта".