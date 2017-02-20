МИД Азербайджана: Так называемый "референдум" является лишь попыткой нанести ущерб переговорному процессу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Противореча законам Азербайджана и принципам международного права, а также позиции международного сообщества и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, армянская сторона, в целях политической диверсии, проводит на оккупированных территориях Азербайджана так называемый "референдум". Проведение армянской стороной данного признанного международным сообществом незаконным "референдума", результаты которого также не принимаются, является самообманом и обманом международного сообщества. Это ничто иное, как попытка нанести ущерб переговорному процессу".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, заявления армянской стороны о наблюдении кем-то за данным незаконным "референдумом" смехотворны: "Ни одна международная организация или же государство не направили делегаций для наблюдения за незаконным "референдумом".

Для оправдания своей безуспешной и незаконной деятельности, армянской стороной был организован индивидуальный визит группы лиц на оккупированные территории. Эту самодеятельность можно также назвать незаконной туристической поездкой. Наши предварительные расследования дают основания утверждать, что большинство из них являются попавшими под влияние Армении и армянского лобби людьми из списка нежелательных лиц. Имена остальных лиц также будут уточнены и в обязательном порядке включены в данный список. Также не исключается, что на оккупированные территории некоторые лица доставляются обманным путем с использованием прежних методов Армении".

Г.Гаджиев подчеркнул, что было бы лучше, если бы вместо того, чтобы прибегать к диверсионным действиям, обманывать себя и международное сообщество, Армения покончила бы с оккупацией и постаралась обеспечить продолжительный мир в регионе.