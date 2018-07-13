МИД Азербайджана: Сообщения о размещении на сайте ООН документа незаконного режима - не что иное как ложь и дезинформация

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Сообщения армянских СМИ о размещении на сайте ООН какого-то документа незаконного режима, созданного на оккупированных вооружёнными силами Армении территориях Азербайджана - не что иное как ложь и дезинформация". Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Подобными дешёвыми средствами новое правительство Армении в первую очередь пытается обмануть армянскую общественность. По мере изобличения этих ложных сообщений государственные медиаресурсы Армении, отредактировав заголовки новостей, пытаются подать их в новой форме.

Постоянное представительство Армении при Организации Объединённых Наций на правах государства-члена направляет письмо и присовокупляет в качестве приложения к нему какие-то бумаги, относящиеся к незаконному режиму. Этот шаг Армении является неуважением к государствам-членам ООН и Уставу ООН.

Что же касается назначения такого рода кусков бумаги, то из соображений защиты окружающей среды они используются в Организации Объединенных Наций в качестве макулатуры.

Постоянное представительство Азербайджана при Организации Объединённых Наций проинформировало секретариат ООН и государства-члены ООН о такой несерьёзной деятельности Армении", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.