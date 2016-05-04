МИД Азербайджана: Руководство Армении начало подготовку к полному срыву мирного урегулирования

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Получив сокрушительный ответ на свои вооруженные провокации и окончательно осознав неспособность противостоять растущей мощи Азербайджана в военном плане и далее удерживать статус-кво, руководство Армении, не задумываясь о последствиях своих безответственных действий, начало подготовку к политическому взрыву ситуации и полному срыву мирного урегулирования, в рамках которого ей неизбежно пришлось бы освободить оккупированные территории Азербайджана". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно вынесения на обсуждение законопроекта о признании Арменией сепаратистского режима.

"Согласно сообщениям средств массовой информации, Правительство Республики Армения на своем заседании 5 мая сего года намерено рассмотреть так называемый законопроект "о признании независимости Нагорного Карабаха".

Вне зависимости от результатов обсуждения, очевидно, что подобным провокационным шагом Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года, а также соответствующие документы и решения по конфликту, принятые другими международными организациями. Как известно, в своих резолюциях Совет Безопасности ООН однозначно подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана", -говорится в заявлении.

"Регулярно предпринимая провокационные действия, в том числе нарушая режим прекращения огня, обстреливая города и села в Азербайджане, расположенные вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана и границы между двумя государствами, Армения преследует цель добиться замораживания ситуации и предотвращения какого-либо прогресса в переговорном процессе.

Подобными шагами руководство Армении пытается также оправдаться за очевидный провал своей политики агрессии и оккупации и в угоду своим внутренним политическим амбициям удовлетворить требования отдельных кругов армянского общества, стоящих на воинственных и экстремистских позициях.

В случае если узкокорыстные цели возобладают над благоразумием и эта провокация будет реализована, вся ответственность за ее последствия ляжет на Армению и ее руководство", - отмечается в заявлении.