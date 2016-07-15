МИД Азербайджана разрешило украинскому телеканалу провести съемку на оккупированных территориях

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Съемочная группа украинского телеканала İCTV недавно побывала в Азербайджане и подготовила подробную и объективную передачу о ситуации на линии соприкосновения войск, нападениях армянских вооруженных подразделений на гражданское население Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, после этого съемочная группа İCTV официально обратилась в МИД и попросила аккредитации и разрешения для проведения съемок на оккупированных территориях Азербайджана.

Х.Гаджиев отметил, что в соответствии с правилами аккредитации зарубежных СМИ, это заявление было рассмотрено и съемочной группе выданы аккредитация и разрешение посетить оккупированные территории Азербайджана: "Выданная зарубежным СМИ аккредитация является документом, обладающим юридической силой в Ханкенди, Шуше, Агдаме и других оккупированных территориях" .